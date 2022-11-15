تقرير: عمليات المقاومة في الضفة والقدس أسفرت عن مقتل (29) إسرائيليًا

أكد مركز معلومات الفلسطيني "معطى"، اليوم الثلاثاء، أن عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تصاعدت خلال العام الجاري 2022، حيث أسفرت منذ بداية العام عن مقتل (29) "إسرائيليًّا".

وبحسب تقرير صادر عن مركز "معطى" فإن قتلى الاحتلال قد توزعوا على المدن بالضفة والقدس، بواقع 1 في الخليل، و17 في الداخل المحتل، و2 في القدس، مؤكدًا أن أعداد القتلى في صفوف الاحتلال خلال هذا العام، هي الأعلى منذ العام 2015.

وأشار إلى أن مدينة جنين شهدت مقتل اثنين في صفوف الاحتلال، و4 في سلفيت، و1 في طولكرم، و1 في نابلس.