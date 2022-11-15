"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء "16نوفمبر"

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، مساء اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء 16 نوفمبر.



وبينت الوزارة أن أولوية السفر ستكون للأسماء المتبقية من الحافلة التاسعة، والعاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/37 وكشف رقم (2022/38) هنـــــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (44-2022، مطالبة المسافرين بضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت الوزارة أنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعية المسافرين لضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.