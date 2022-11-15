تردد قناة طيور الجنة على جميع الأقمار2022، تعتبر قناة طيور الجنة 2022 واحدة من أهم القنوات الخاصة بالأطفال التي تقوم بتقديم الكثير من البرامج الخاصة بالأطفال على مدار اليوم بدون توقف، وذلك بعدما تم تحديث تردد القناة خلال الأيام الأخيرة بهدف تحسين جودة المشاهدة والبث المباشر الخاص بالقناة، وقد حققت قناة Toyor Al Janah أعلى نسبة مشاهدة بين القنوات المتخصصة في برامج الأطفال وذلك لتميزها في عرض برامجها وأغاني للأطفال بشكل يلفت انتباه الطفل لهم وذلك عن طريق الأغاني التمثيلية التي يقوم بها مجموعة من الأطفال من عائلة مقداد، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أحدث تردد قناة طيور الجنة 2022 نايل سات، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى عبر محركات البحث.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

وتعد قناة طيور الجنة من القنوات التي تتميز عن غيرها من القنوات المخصصة للأطفال قناة طيور الجنة لذلك تحظى على نسبة مشاهدة عالية ليست من الأطفال فقط بل مختلف الأعمار يمكن تجتمع الأسرة بأكملها لمشاهدة فيلم كرتون من خلالها، كما أنها تحرص دائما على تقديم محتوى يعمل على بناء شخصية الأطفال وتعليم بعض القيم والعادات السلمية والابتعاد عن بعض العادات السيئة، كما تعد تلك القناة من أحلى قنوات الأطفال حيث بدأت فى عام 2008 ومؤسسها هو خالد مقداد وكانت تقدم الأغانى والأناشيد التى تخاطب الطفل بطريقة شيقه وتدعوه لتعلم القيم الأخلاقية وأحترام الأخر والكبير والعديد من القيم العظيمة وأهم مايميزها الروح العائلية وروح الصداقة بين طاقم العمل حيث عائلة المقاديد عصومى ووليد وجنا وجاد وأياد وسند وخالد مقداد ووالدتهم وبعض أصدقائهم وأفراد عائلتهم الكبيرة وأنضمت إليهم مؤخرا نور زوجة الوليد حتى تضيف مزيد من الجو العائلى المميز.

تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات

ويمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4/3

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

وفي مقالنا تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات-ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار2022، تحظى قناة طيور الجنة الخاصة بالأطفال بنسب مشاهدة مرتفعة تجعلها هي الأشهر بين قنوات للأطفال وتتواجد على رأس قائمة القنوات الفضائية الشهيرة التي تحقق نجاح كبير رسمي مشاهدة مرتفعة منذ انطلاقها، حيث تخصص بثها الفضائية على مدار اليوم لعرض كل ما يخص للأطفال، وتسلط قناة طيور الجنة الضوء على تعليم الأطفال الكثير من المهارات الهامة والاهداف المتعددة من اطلاق القناة التي تأتي متماشية مع المجتمع العربي، وأبرز ما يميز قناة طيور الجنة هو تقديمها البث الفضائي الخاص بها على مدار اليوم بشكلٍ مجاني وبدون تشفير.

تردد قناة طيور الجنة على هوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد : 11073.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 4/3.

ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار

و تعتبر قناة طيور الجنة 2022 واحدة من أهم القنوات الخاصة بالأطفال التي تقوم بتقديم الكثير من البرامج الخاصة بالأطفال على مدار اليوم بدون توقف، وذلك بعدما تم تحديث تردد القناة خلال الأيام الأخيرة بهدف تحسين جودة المشاهدة والبث المباشر الخاص بالقناة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد على جميع الأقمار الصناعية2022 على القمر النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد : 11310.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد : 11310.

معدل الترميز: 3000

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة HD نايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات-ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار2022، وقناة طيور الجنة هي أول قناة فضائية تبث فقرات مفيدة وبرامج للأطفال شيقة ومن بين كل ذلك الأغاني الإسلامية، وقد تم انطلاقها عام 2008 واستضافها مؤسس ورئيس قناة طيور الجنة خالد مقداد.

صورة حصريّة من حفل #حجاب_جنى | فرحة لا توصف pic.twitter.com/ruukKdsByn — قناة طيور الجنة الفضائية (@toyortv) February 20, 2022

وفضلا عن قناة طيور الجنة، هناك مجموعة كبيرة من قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات، وجاءت كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة بيبي

- التردد: 11396.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

وقد أعلنت قناة طيور الجنة للأطفال عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وهو: 11258، تردد أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل التصحيح: 5/6.