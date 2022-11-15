أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 15-11-2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في مصر وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من الناس، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 15-11-2022، ولمعرفة كافة الاسعار نرجو من المتابعين متابعة المقال للنهاية.

سعر الدولار في مصر

ارتفع سعر الدولار في مصر، في صباح الثلاثاء 15-11- 2022، سعر صرف الدولار الأمريكي وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري؛ إلى نحو 24.39 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع، مقابل 24.36 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع أمس.





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي أكبر بنك حكومي في مصر، البنك الأهلي، صعد سعر الدولار الأمريكي إلى نحو 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع، مقابل 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

كما زاد سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم لدى بنك مصر، إلى نحو 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع، مقابل 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع أمس.

وفي أكبر بنك خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بالتعاملات المبكرة، إلى مستوى 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، مقابل 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع أمس.

حقيقة تحديث بيانات العمالة

وأشارت تقديرات بنوك ومؤسسات الاستثمار إلى أن القيمة العادلة للجنيه المصري لن تتضح قبل قيام البنوك المصرية بتوفير الدولار دون سقف للمستوردين والتجار.

وسجل الدولار اليوم في السوق السوداء، نحو 26 جنيهًا للشراء، و26.10 جنيهًا للبيع.





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