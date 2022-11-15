ميسي: أتأسف على هذا الأمر في فترة جوارديولا

أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، أسفه على أمر خاص، أثناء العمل مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا في برشلونة.



وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا": "كان وقت جوارديولا مرحلة استثنائية. لقد قدمنا كل شيء، بسبب ما تعلمناه من بيب، لقد جعلنا ننمو كفريق واحد".



وأضاف "جوارديولا وجد جيلا فريدا من اللاعبين. كان أمرا مثيرا للإعجاب. الذهاب للعب في أي مكان ومعرفة أننا سنفوز وبالطريقة الخاصة بنا".



وتابع البرغوث الأرجنتيني "لقد تعرضنا لهزائم مؤلمة، ولكن كانت لدينا ثقة بالغة في المدرب".



وشدد "يؤسفني في ذلك الوقت أنني لم أستمتع بهذه الفترة أكثر. أنت تشارك يوما بعد يوم وأنت لا تعرف كيف سيعد جوارديولا للمباريات، وكيف سنلعب ضد المنافس".



واختتم "لقد جعلنا الأمر سهلا للغاية، وكان من الطبيعي جدا أننا لم ندرك ما كنا نحققه. مع مرور الوقت أدركت أن هذا كان شيئا فريدا".