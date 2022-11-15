بالصور كشف تفاصيل جديدة عن عملية "أريئيل" قرب سلفيت

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن عملية "أريئيل" قرب سلفيت بالضفة المحتلة.

وأفصحت قناة ريشت كان العبرية، عن أن اثنين من المستوطنين قتلا فورًا وثالث متأثرًا بجروح ولا زالت هناك حالة رابعة حرجة.

وكان استُشهِد مقاوم وقُتل 3 مستوطنين، وأصيب 2 أخران في عملية طعن ودهس وقعت، اليوم الثلاثاء 15-11-2022، في 3 مناطق داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت شمال الضفة المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية: "إن شهيد عملية "أريئيل" شمال سلفيت هو الشاب محمد مراد سامي صوف 18 عاماً من قرية حارس.

وقالت القناة 14 العبرية: "تم مقتل 3 مستوطنين وإصابة 2 آخرين بجراح، بعد طعنهم أحد الشبان في محطة وقود داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت.







