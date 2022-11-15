بالصور "العمل الجماهيري" للجهاد في غزة يوزع الحلوى على المواطنين احتفاءً بعملية سلفيت

أقدم جهاز العمل الجماهيري التابع لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، على توزيع الحلوى على المواطنين في طرقات ومفترقات مدينة غزة، احتفاء بالعملية البطولة في مستوطنة "ارئيل" قرب سلفيت شمال الضفة المحتلة، التي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين، وارتقاء المنفذ شهيداً.

ورصدت عدسة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إقدام جهاز العمل الجماهيري على توزيع الحلوى على المواطنين المارة وسائقو المركبات، وأجواء الفرح والسعادة، ابتهاجاً بعملية سلفيت البطولية.

واستُشهِد مقاوم وقُتل 3 مستوطنين، وأصيب 2 أخران في عملية طعن ودهس وقعت، اليوم الثلاثاء 15-11-2022، في 3 مناطق داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت شمال الضفة المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية: "إن شهيد عملية "أريئيل" شمال سلفيت هو الشاب محمد مراد سامي صوف 18 عاماً من قرية حارس، وفقاً لما ورد من هيئة الشؤون المدنية".















































