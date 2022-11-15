الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد صوف وتؤكد أنّ عمليته جاءت ردًا طبيعياً ومشروعًا على جرائم الاحتلال

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، اليوم الثلاثاء، الشهيد البطل محمد مراد صوف (19 عاماً)، من بلدة حارس قضاء سلفيت، منفذ عملية "أريئيل" النوعية التي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين بجراح خطرة.

وقالت الحركة في بيان لها :"إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ نبارك هذه العملية الجريئة في مستوطنة "أرئيل" الاحتلالية، لنؤكد أنها جاءت ردًا طبيعياً ومشروعًا على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق أبناء شعبنا وآخرها جريمة إعدام الطفلة فلة مسالمة بدم بارد في رام الله".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد محمد صوف ومباركة عمليته في "ارئيل"

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

بكل فخر واعتزاز تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، الشهيد البطل محمد مراد صوف (19 عاماً)، من بلدة حارس قضاء سلفيت، منفذ عملية "أرئيل" النوعية التي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين بجراح خطرة.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ نبارك هذه العملية الجريئة في مستوطنة "أرئيل" الاحتلالية، لنؤكد أنها جاءت ردًا طبيعياً ومشروعًا على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق أبناء شعبنا وآخرها جريمة إعدام الطفلة فلة مسالمة بدم بارد في رام الله.

إن هذه العملية التي جاءت في ذكرى عملية زقاق الموت التاريخية، تؤكد إصرار مقاومينا على مواصلة دربهم بكل قوة وعنفوان، حتى صناعة يوم الاستقلال الحقيقي وزوال الاحتلال المجرم عن كامل ترابنا فلسطين.

نشد على يد كل ثوار شعبنا في الضفة الباسلة، الذي يؤكدون كل يوم قدرتهم على ضرب العدو وتحطيم منظومته الأمنية رغم كل التحصينات المزعومة التي لن تقف حائلاً أمام زحف المقاتلين ورصاصهم المبارك.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

الثلاثاء 21 ربيع الاَخر 1444هـ - 15 نوفمبر 2022م