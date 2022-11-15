من هو منفذ عملية ارئيل في سلفيت، صدمت الأوساط الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، بعملية فدائية نفذها مقاوم فلسطيني في مستوطنة ارئيل الاحتلالية في سلفيت، أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة عدد آخر منهم، كما ارتقى المنفذ شهيداً بعد أن أطلق عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، وهو ما يدفع الوسط الفلسطيني للبحث عن السيرة الذاتية لبطلهم المغوار الذي أوجع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقادة مستوطنيه بعد التغول والانتهاكات الجسمية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين.

اسم منفذ عملية سلفيت

وبعد أن ضجت المواقع الإخبارية في صناعة أخبارا عن تلك العملية البطولية، حتى بات الجميع يبحث عن، من هو منفذ عملية ارئيل في سلفيت، والذي عزز مفهوم هشاشة المنظومة الأمنية الصهيوني التي يتغنى بها الاحتلال "الإسرائيلي" على مسمع العالم، إذ إن هذا الشاب أربك حسابات الاحتلال من جديد، بعدما تغول بينهم ونفذ عملية مزدوجة أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة عدد آخر منهم، ونرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اسم منفذ عملية سلفيت.







من هو منذ عملية سلفيت

الآلاف من الفلسطينيين لاسيما رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن، من هو منذ عملية سلفيت، وذلك بعد أن ارتقى الشاب شهيدا بعدما نفذ عملية بطولية مزدوجة، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن هوية الشهيد، حيث قالت إن: شهيد شمال سلفيت هو الشاب محمد مراد سامي صوف 18 عامًا من قرية حارس، من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو عامل فلسطيني يحمل تصريحا للعمل في مستوطنة ارئيل في سلفيت شمال الضفة المحتلة.

من هو منفذ عملية سلفيت اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن، من هو منفذ عملية سلفيت اليوم، وذلك بعد أن ارتقى شهيدا اثر اطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما نفذ عملية مزدوجة أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بحالة حرجة، إذ أفادت مصادر عبرية، أن الشهيد يعمل داخل إحدى شركات التقنية ويحمل تصريح عمل بالأراضي المحتلة، من هو منفذ عملية ارئيل في سلفيت.