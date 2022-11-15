الأسير قتيبة مسلم من نابلس يدخل عامه الـ23 على التوالي في سجون الاحتلال

دخل الأسير قتيبة مسلم (ابو حمدي) ( 54 عامًا) من بلدة تلفيت/ نابلس، عامه ال23 على التوالي في سجون الاحتلال، والمعتقل منذ 15.11.2000.

وبيّن نادي الأسير أنّ مسلم تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل عقب اعتقاله، استمر لمدة ثلاثة شهور، وحكم عليه الاحتلال بعد عامين على اعتقاله بالسجن لمدة 37 عامًا، وكان قد أمضى قبل اعتقاله عام 2000، أكثر من تسع سنوات في سجون الاحتلال، حيث تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلًا.

وبذلك تكون مجموع سنوات اعتقاله 32 عامًا، وخلال سنوات أسره فقد والده، وحرمه الاحتلال من وداعه، وحُرم لسنوات طويلة من زيارة العائلة.

يُعتبر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال في مسار التعليم، وأصدر سابقًا رواية وكتاب، (حروف من ذهب، وآخر قبلة في السجن، وكتاب آخر العام الماضي بعنوان زنزانة وأكثر من حبيبة).

جدير ذكره أن الأسير مسلم هو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وله 9 من الأحفاد.