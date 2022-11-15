من هو حامد جوهر ويكيبيديا.. حامد جوهر السيرة الذاتية، يحتفل اليوم موقع البحث الشهير جوجل بعيد ميلاد حامد جوهر الـ 115، وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن شخصية حامد جوهر، ومن يكون، وكذلك السيرة الذاتية لهذا العالم الذي يحتفي جوجل بتاريخ مولده، حيث إن الموقع الشهير جوجل تصدر قضية البحث عن تفاصيل السيرة الذاتية لهذا العالم المصري الذي عاش يبحث في البحار وتفاصيلها وأسرارها لمدة 18 عاما على التوالي، كذلك عن الإنجازات التي حققها في حياته، وهو ما دفع جوجل للاحتفاء بذكرى ميلاده عبر صفحته الرئيسية.

من هو حامد جوهر

يهتم منتسبو السوشيال ميديا في الاطلاع على تفاصيل، من هو حامد جوهر ويكيبيديا.. حامد جوهر السيرة الذاتية، حيث إن جوهر عالم محيطات ومقدم تلفزيوني مصري ولد في القاهرة، قدم برنامج عالم البحارلأكثر من 18 عامًا، ولد في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر 1907 وتوفي في 17 يونيو 1992، وهو المصدر الأساسي والوحيد عن عالم البحار، فكان رائد عالم البحر في ثمانينات القرن الماضي، هذه تفاصيل بسيطة عن حياته، لكن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سيرفق لكم مزيد من التفاصيل عن، من هو حامد جوهر.

حامد جوهر ويكيبيديا

حامد جوهر ويكيبيديا، كان هذا عامل بحار معروف ومشهور، وذلك قبل أن يتنشر الانترنت والفضائيات الكثيرة والقنوات التي لا حصر لها الآن، ومن خلال تلك العالم الرائع فقد تعرفنا منه على أنواع أسماك القرش وقناديل البحار والكثير من المعلومات عن البحار الممتعة والشيقة، فكان معه ذكريات أجيال ما زالت تتذكره حتى الآن، فهو له إنجازات عديدة في هذه المشاريع البحرية، والعلمية، حيث اكتشف الكثير من أسرار البحار بعد البحث مطولا عن أسرارها.

في ذكرى ميلاده ال ١١٥ للدكتور حامد جوهر مؤسس علم البحار

حبيت أشارككم بمقطع من برنامجه

أحلى صوت كان بياخدنا معاه لعالم

لطيف وممتع وأكثر نقاءاً

طيب الله ثراه وأكرم مثواه . pic.twitter.com/f5zMxl0h6s — نور 𓏌𓅱𓂋𓁐 الهدى المصرية ⚖ (@Nourmazen022) November 15, 2022

من هو حامد جوهر السيرة الذاتية

يهتم الناس في البحث عن، من هو حامد جوهر السيرة الذاتية، حيث حصل الدكتور حامد جوهر على جائزة الدولة التقديرية علم 1974 في العلوم، بالإضافة إلى وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1975، كما كان مستشارا للسكرتير العام للأمم المتحدة لتنظيم المؤتمر الدولي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في جنيف سنة 1958، وبذلك نكون قد نشرنا لكم، من هو حامد جوهر ويكيبيديا.. حامد جوهر السيرة الذاتية.