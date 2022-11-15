القيادي عز الدين مباركاً عملية "أرئيل": أكدت مرة أخرى على هشاشة منظومة الاحتلال المجرم

بارك المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية المحتلة القيادي طارق عز الدين، االعملية البطولية التي وقعت في مستوطنة "أرئيل" الاحتلالية، في محافظة سلفيت شمال الضفة المحتلة.

وشدد القيادي عز الدين على أ ن هذه العملية البطولية تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني البطل الذي يقدم واجب مقاومة الاحتلال على إمكانات شعبنا الأصيل.

وأكد أن هذه العملية الفدائية داخل مغتصبة أرئيل تؤكد مرة أخرى هشاشه هذا الاحتلال المجرم وتحطم منظومته الأمنية والعسكرية التي تفتك بأبناء شعبنا كل يوم.

كما شدد على أن العملية البطولية اليوم هي رد شعبنا على مواقف وتهديدات قادة اليمين الصهيوني الذين يتبجحون بفوزهم في انتخاباتهم المزعومة، لتقول لهم أن رد شعبنا عليهم بالمزيد من العمل المقاوم المميز.

وختم تصريحه بالقول: " ستبقى مقاومتنا مستمرة وستبقى سرايانا وكتائبها ومجموعاتها المنتشرة في الضفة شوكة في حلق هذا الاحتلال، الذي لن ينعم لا بأمن ولا بأمان على أرضنا الحرة فلسطين".

واستُشهِد مقاومان وقُتل مستوطنان، وأصيب 3 أخرين، اليوم الثلاثاء 15-11-2022، في عملية طعن ودهس وقعت في 3 مناطق داخل مستوطنة “أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت شمال الضفة المحتلة.