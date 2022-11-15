قاسم: معركة "حجارة السجيل" اربكت حسابات الاحتلال

قال المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022: "إنه في معركة (حجارة السجيل) رسخت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس قدرتها على ارباك حسابات الاحتلال بعدما قصفت "تل أبيب" رداً على اغتيال القائد في كتائب القسام أحمد الجعبري.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي نشره عبر صفحته الرسمية "تويتر": "القسام أربكت حسابات الاحتلال، بعدما قررت قيادة أركان القسام تدشين مرحلة جديدة في الصراع ضد الاحتلال عبر تنفيذ ضربة صاروخية لمدينة (تل أبيب) رداً على جريمة اغتيال القائد القسامي أحمد الجعبري، لأول مرة في تاريخ صراعنا مع الاحتلال".