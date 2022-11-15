محدث بالفيديو والصور شهيد ومقتل 3 مستوطنين في عملية طعن ودهس بمستوطنة  "أريئيل" في سلفيت

استُشهِد مقاوم وقُتل 3 مستوطنين، وأصيب 2 أخران في عملية طعن ودهس وقعت، اليوم الثلاثاء 15-11-2022، في 3 مناطق داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت شمال الضفة المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية: "إن شهيد عملية "أريئيل" شمال سلفيت هو الشاب محمد مراد سامي صوف 18 عاماً من قرية حارس، وفقاً لما ورد من هيئة الشؤون المدنية".

وقالت القناة 14 العبرية: "تم مقتل 3 مستوطنين وإصابة 2 آخرين بجراح، بعد طعنهم أحد الشبان في محطة وقود داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت.

وقالت "نجمة داود الحمراء": "إنه قتل 3 مستوطنين وأصيب 2 آخرين في عملية الطعن في منطقة "أريئيل" الصناعية"، موضحة أنه تم إطلاق النار على المنفذ ما أدى لاستشهاده.

وزعمت القناة 14 العبرية، بأن منفذ العملية هو شاب من سكان مدينة جنين المحتلة.

وقالت مصادر عبرية:" أتضح أن منفذ واحد هو من نفذ عملية مستوطنة "أرييل" ومن أدعى انه المنفذ الثاني للعملية وتم إطلاق النار عليه، هو مستوطن، وتجري عمليات بحث عن مساعد المنفذ الذي أوصله للمكان".

وفي وقت سابق، قالت القناة العبرية زاعمةً:" أن عمليات بحث تجري عن منفذ ثاني شارك في عملية مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت.















