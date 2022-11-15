محدث بالفيديو والصور شهيدان ومقتل مستوطنين وإصابة 3 آخرين في عملية طعن ودهس في مستوطنة  "أريئيل" بسلفيت

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 15-11-2022، أنه قتل مستوطنين وأصيب 3 أخرين في عملية طعن وقعت في 3 مناطق داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت، واستشهاد منفذي العملية.

وقالت القناة 14 العبرية: "تم مقتل مستوطنين وإصابة 3 آخرين بجراحا، بعد طعنهم أحد الشبان في محطة وقود داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت.

وقالت "نجمة داود الحمراء": "إنه قتل مستوطنين وأصيب 3 آخرين منهم اثنتين خطيرة وواحدة متوسطة في عملية الطعن في منطقة "أريئيل" الصناعية"، موضحة أنه تم إطلاق النار على المنفذ ما أدى لاستشهاده.

وفي وقت سابق، قالت القناة العبرية زاعمةً:" أن عمليات بحث تجري عن منفذ ثاني شارك في عملية مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت.







يتبع...