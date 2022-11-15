محدث بالفيديو والصور إصابة 3 مستوطنين بجراح خطيرة في عملية طعن داخل مستوطنة  "أرييل" بسلفيت

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 15-11-2022، أنه أصيب 3 مستوطنين بجراح خطيرة في عملية طعن وقعت في 3 مناطق داخل مستوطنة "أرييل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت.

وقالت القناة 14 العبرية: "تم إصابة 3 مستوطنين بجراح وصفت بالخطيرة، بعد طعنهم في محطة وقود داخل مستوطنة "أرييل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت.

وقالت "نجمة داود الحمراء": "إنه وقعت 3 إصابات خطيرة في عملية الطعن في منطقة "أرئيل" الصناعية".

وبدورها، أفادت صحيفة معاريف العبرية، بوقوع 3 إصابات خطيرة في عـمــلية الطعن بمستوطنة "أريئيل"، موضحة أنه تم إطلاق النار على المنفذ..

وقالت القناة العبرية زاعمةً:" أن عمليات بحث تجري عن منفذ ثاني شارك في عملية مستوطنة "أرييل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت، والتي أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين بجراح خطيرة.







يتبع...