قناة عبرية: نتنياهو عرض على "درعي" تولي وزارة الحرب

أفادت تقارير عبرية، بأن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، عرض على زعيم حزب "شاس" المتطرف آرييه درعي، تولي حقيبة الحرب في الحكومة الجديدة.

وقالت قناة "كان" العبرية: "إن بنيامين نتنياهو عرض على آرييه درعي تولي حقيبة وزارة الحرب وسط توتر العلاقات بين نتنياهو بتسلإيل سموتريش.

هذا، بدأت حرب الحقائب الوزارية تطفو على السطح، بعدما طالب زعماء الأحزاب اليمينية المتطرفة بالحصول على حقائب وزارية حساسة ومتنفذة وسيادية، كالداخلية والحرب والأمن الداخلي، وهو ما يضع زعيم حزب الليكود المُكلف بتشكيل الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة بنيامين نتنياهو في موقف صعب، لكنه مجبر على التعامل مع مطالب المتشددين الذين حصلوا على أكثر من 33 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، لكي يكتمل النصاب القانوني وتشكيل الائتلاف الجديد برئاسته.