الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في محافظات الضفة والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم عدة منازل واعتقل عدداً من المواطنين واقتادتهم إلى مراكز التحقيق، عرف منهم:-

. أوس نبيل عدوان- فرعون جنوب طولكرم

٢. مهدي الخطيب- علار قرب طولكرم

٣. محمد سامي- عانين قرب جنين

٤. المحرر أحمد فايز سلاطنة- جبع جنوب جنين

٥. نعمان فاخوري- جبع

٦. أنس المالحي- البيرة

٧. عبد العزيز عريقات حمدان- عناتا شرق القدس

٨. محمد حاتم بشير سليمية- إذنا غرب الخليل

٩. محمد أكرم بشير سليمية- إذنا