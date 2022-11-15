لجنة المرأة بالاتحاد الإسلامي لنقابة المحامين: العدو الصهيوني يمارس القتل المنظم بنيّة مبيتة

أكدت لجنة المرأة بفرع المحامين بالاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، أن العدو الصهيوني ويمارس القتل المنظم بنيّة مبيتة، وتعمد لإزهاق الأرواح وإلحاق الأذى بمن سُرِقت أرضهم، وهُجروا من ديارهم ووطنهم.

وقالت اللجنة في بيان لها: "من المؤسف أن يتكرر الإجرام مع فتاةٍ فلسطينية جديدة، وهذه المرة مع الشهيدة الطفلة/ فلة رسمي عبد العزيز المسالمةوالتي تبلغ من عمرها ١٦ ربيعاً، وهي عزلاء لا تحمل سلاحاً ولا تشكل تهديداً مطلقاً، وهي صاحبة الأرض كابراً عن كابر، ترعرعت ببلدة الظاهرية في محافظة الخليل الباسلة، لكن العدو الصهيوني أجهز على إنسانيتها وأحلامها، وباغتها برصاص حقده، لتستمر سياسته الظالمة..

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن لجنة المرأة بفرع المحامين بالاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين الاطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي بفلسطين

مرةً جديدة يتغول العدو الصهيوني بغطرسته وبطشه على شعبنا الفلسطيني، ويمارس القتل المنظم بنيّة مبيتة، وتعمد لإزهاق الأرواح وإلحاق الأذى بمن سُرِقت أرضهم، وهُجروا من ديارهم ووطنهم،

من المؤسف أن يتكرر الإجرام مع فتاةٍ فلسطينية جديدة، وهذه المرة مع الشهيدة الطفلة/ فلة رسمي عبد العزيز المسالمةوالتي تبلغ من عمرها ١٦ ربيعاً، وهي عزلاء لا تحمل سلاحاً ولا تشكل تهديداً مطلقاً، وهي صاحبة الأرض كابراً عن كابر، ترعرعت ببلدة الظاهرية في محافظة الخليل الباسلة، لكن العدو الصهيوني أجهز على إنسانيتها وأحلامها، وباغتها برصاص حقده، لتستمر سياسته الظالمة..

ومن هذا المنطلق فإننا في لجنة المرأة بفرع المحامين نطالب بالتالي :

نخاطب العالم بكافة شعوبه وقومياته وإثنياته ومثقفيه ومؤثريه ومراكز حقوق الإنسان فيه، والمؤسسات النسوية الدولية العاملة على منع ممارسة العنف ضد المرأة، أن يمارسوا دور المنتصِر لعذابات شعبنا الذي يئن تحت وطأة القتل والارهاب والتهديد الصهيوني، وتمارَس ضد نسائه وفتياته أفظع جرائم القتل والسجن والإرهاب الذي لا يُطاق ..

كما ونوجه نداءً لكافة الجهات الوطنية ذات العلاقة بمضمار حقوق الإنسان، وحقوق المرأة تحديداً بأن دورهم يبرز في هذه المواضع في إشهار مظلومية الشعب الفلسطيني بين الشعوب والأمم، والعمل على تثبيت الحماية القانونية لشريحة النساء تحديداً كونها جزء لا يتجزأ من تركيب الشعب الفلسطيني ..

المجد للشهداء، الرحمة والنور لروح الشهيدة الطفلة/ فلة رسمي عبد العزيز المسالمة، الحرية للأسيرات والأسرى المعذبين في سجون العدو الصهيوني، والشفاء العاجل للجريحات والجرحى الصابرين.

لجنة المرأة بفرع المحامين بالاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين الاطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي بفلسطين

تحريرا في الثلاثاء الموافق : 15/11/2022