أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، ارتفع سعر الذهب في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية، في مطلع التعاملات الصباحية في السوق السورية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا، اليوم، ليصل إلى 297 ألف ليرة للشراء، مقابل 299 ألف ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

و بلغ سعر جرام الذهب من عيار 22، اليوم، في سوريا إلى 273 ألف ليرة للشراء، مقابل 275 ألف ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في السوق السورية إلى 261 ألف ليرة للشراء، مقابل 263 ألف ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

من ناحية أخرى بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم إلى 224 ألف ليرة للشراء، و225 ألف ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر أونصة الذهب، اليوم، في سوريا إلى 8 ملايين و950 ألف ليرة للشراء، مقابل 8 ملايين و930 ألف ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم

كما بلغ سعر الليرة الذهب، اليوم، في سوريا إلى مليون و995 ألف ليرة للشراء، ومليون و997 ألف ليرة للبيع.