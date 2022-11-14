سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، شهد سعر الدولار انخفاضاً اليوم في لبنان، أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر تعميمَين عاجلَين، أولهما إلى حاملي الليرة من المواطنين والمؤسسات الذين يريدون تحويلها إلى الدولار، بينما كان الثاني إلى المصارف، ما أدى إلى تراجع كبير في سعر العملة الخضراء، حيث انخفضت من 37 ألف ليرة إلى أقل من 30 ألف ليرة لبنانية.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

و بلغ سعر الدولار اليوم في لبنان بالسوق السوداء، للشراء 39 ألفاً و500 ليرة، في حين وصل سعر البيع إلى 39 ألفاً و700 ليرة لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

كما وصل سعر الدولار الأمريكي، اليوم، أمام الليرة اللبنانية لدى الصرافين، إلى 35 ألفاً و650 ليرة للشراء، و34 ألفاً و350 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

بينما استقر سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة عند 30 ألفاً و300 ليرة لبنانية.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

و أعلن مصرف لبنان المركزي سعر صرف جديداً للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.