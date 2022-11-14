سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء-سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري، تشهد في هذه الحظات محركات البحث العالمية وخاصة محرك بحث قوقل، عمليات بحث كثيرة متواصلة مع قبل الجمهور العربي الاقتصادي خاصة في السعودية ودولة مصر، على سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري ، بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لذلك وضعنا لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة، وذلك تماشياً مع عمليات البحث الكثيرة على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وأيضا ضمن مواكبة فريق العمل الدائم لعمليات البحث التي تجرى عبر محرك بحث قوقل.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

يتصدر سعر الريال السعودي اليوم في مصر اهتمامات التجار والمستثمرين والمصريين الراغبين في السفر للعمل أو أداء الحج والعمرة.

ويتأثر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي بشكل جزئي بحركة السياحة بين البلدين وعدد المصريين العاملين في السعودية أو المقبلين على الحج والعمرة هناك.

كما يتأثر سعر الريال السعودي في مصر بكون السعودية أكبر شريك تجاري عربي لمصر، وتجمع البلدين علاقات تعاون تجاري واقتصادي قوية.

وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة نسبتها 62.1%، مقارنة بالعام 2020؛ حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 5.6 مليار دولار.

سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك الأهلي المصري

ووفقا للبيانات، سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار في عام 2020 بارتفاع قدره 17.3%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار العام الماضي، مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 84.5%.

وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال العام الماضي هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تم تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 مقابل 9.6 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020 بزيادة نسبتها 17%.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

ويعد مسار أسعار العملات الأجنبية وأسواق الصرف شاهدًا على قوة العملات وكذلك ضعفها، ويوثق لمحطات تاريخية في أعمار اقتصادات الأوطان، خاصة في دولة مثل مصر التي اتخذت قرارات متتالية على فترات مختلفة لتعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتتسم العلاقة بين سعر صرف الريال السعودي والجنيه المصري، بالصعود والهبوط في إطار نظام سعر الصرف المرن والمعتمد من قبل البنك المركزي المصري منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ماذا يساوي الجنيه المصري مقابل الريال السعودي

وفي صباح تعاملات الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري؟

وتباين سعر صرف الريال السعودي بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري اليوم، مستقرا عند 6.47 جنيه للشراء، فيما صعد بمعدل قرش واحد إلى 6.49 جنيه للبيع.

كم سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم؟

وفي بنك مصر، تباين سعر صرف الريال السعودي أيضا في بداية تعاملات اليوم، ليبقى عند مستوى 6.47 جنيه للشراء، فيما زاد بمعدل قرش ولحد إلى 6.49 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الريال السعودي في التعاملات المبكرة بالبنك التجاري الدولي (CIB)، عند مستوى 6.47 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

كم سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية؟

• أبوظبي الإسلامي: 6.49 جنيه للشراء – 6.50 جنيه للبيع

• المصري الخليجي: 6.47 جنيه للشراء – 6.50 جنيه للبيع

• الأهلي الكويتي: 6.49 جنيه للشراء – 6.50 جنيه للبيع

• الإسكندرية: 6.46 جنيه للشراء – 6.50 جنيه للبيع

• العربي الأفريقي: 6.33 جنيه للشراء – 6.52 جنيه للبيع

ما هي توقعات سعر صرف الريال السعودي؟

من المتوقع أن يواصل سعر صرف الريال السعودي التذبذب مقابل الجنيه المصري في سوق الصرف المحلية، في إطار نظام سعر الصرف المرن والذي اعتمده البنك المركزي المصري منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، والذي يرتكز على آليات العرض والطلب في تحديد القيمة الحقيقية لسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.

ودائما ما تشهد حركة الطلب على الريال السعودي رواجًا في السوق المصرفية المصرية في المواسم الدينية والأعياد، وتحديدًا في المولد النبوي الشريف وشهر رمضان الكريم لأداء مناسك العمرة، وفي عيد الأضحى المبارك لأداء فريضة الحج.

تداعيات جديدة على الاقتصاد المصري

وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش"، قد أعلنت الأسبوع الماضي تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء عليه عند "+B" بسبب تدهور وضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع احتمالات الوصول إلى أسواق السندات الدولية، مما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري (CADs) وآجال استحقاق الديون الخارجية.

وأوضح المصرفيون أن تعديل النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى سلبية، يعد جرس إنذار بإمكانية حدوث تخفيض لدرجة التصنيف الائتماني لمصر المرة المقبلة في حال عدم تصحيح الأوضاع الاقتصادية أو استمرارها كما هي.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد المصري نموا خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة بنسبة 4.5% وذلك مقابل 6.6% خلال العام المالي الماضي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وقالت فيتش في تقريرها، إن احتياطيات البنك المركزي المصري انخفضت إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2022، من 35 مليار دولار في مارس/آذار، وأن أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، ارتفعت إلى 2 مليار دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من 1.5 مليار دولار في مارس/آذار 2022، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستواها في فبراير/شباط البالغ 9 مليارات دولار.

وذكرت فيتش أن الانخفاض في السيولة الأجنبية جاء مدفوعًا بالتدفقات الخارجة لاستثمارات غير المقيمين في الديون الحكومية بالعملة المحلية، والتي انخفضت إلى حوالي 13 مليار دولار بحلول سبتمبر/أيلول 2022 ، من أكثر من 17 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، وما يزيد عن 30 مليار دولار في عام 2021.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري