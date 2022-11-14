سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد بلغ سعر صرف الدولار اليوم في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3015 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار اليوم في سوريا

يشهد سعر الدولار اليوم في سوريا اهتماما كبيرا من المصرفيين والمغتربين في ظل التغيرات الحادة التي تحدث بمستواه تحت ضغط اضطرابات البلاد.

ففي بداية عام 2011، كان سعر الدولار في سوريا عند 46 ليرة سورية فقط، ومع اندلاع الاحتجاجات وما صاحبها من عنف وحروب شبه أهلية، قفز سعر الدولار إلى 59 ليرة سورية بنهاية العام نفسه.

وفي عام 2013 قفز سعر الدولار إلى 120 ليرة سورية ثم إلى 150 ليرة سورية، فيما اعتبر آنذاك بأنه صدمة للعملة، بيد أن الاضطرابات التي تفاقمت وأخذت أبعادا إقليمية ودولية أخذت في أكل صميم الاقتصاد السوري.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

وعقب قفزات متتالية على مدار الأعوام اللاحقة، وصل سعر الدولار في سوريا خلال عام 2014 إلى 300 ليرة سورية، وسط حديث عن هروب رؤوس الأموال السورية، ثم قفز الدولار إلى 380 ليرة في 2015، ثم 700 ليرة للدولار الواحد في 2016.

وخلال تلك الفترة تدخل البنك المركزي السوري عدة مرات لإنقاذ العملة لكن تدخلاته باءت بالفشل الذريع في ظل انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية بحيث تراجع من 20 مليار دولار قبل 2011، إلى 700 مليون دولار في 2016.

وفي بلد يتضرر بشدة من العقوبات الغربية ويواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي، واصلت العملة المحلية رحلة الانهيار فوصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 650 ليرة سورية خلال عام 2019.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

وفي 2020، قفز سعر الدولار إلى نحو 2050 ليرة سورية تحت تأثير "قانون قيصر" الأمريكي.

وفي 2021، زاد سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 3450 ليرة سورية مع تفاقم أزمة الدولار والأزمة المالية في لبنان التي جمدت بنوكها مليارات الدولارات الخاصة بودائع رجال أعمال سوريين.

وفي مطلع 2022، قام البنك المركزي السوري بخفض سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب من السعر في السوق السوداء آنذاك والذي بلغ 3900 ليرة للدولار.

وفي سبتمبر 2022، أعلن البنك المركزي السوري مجددا خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، وآنذاك كان سعر الدولار في السوق السوداء يبلغ نحو 4440 ليرة.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

ومع ذلك واصل سعر الدولار في السوق السوداء بسوريا الارتفاع الكبير ليكسر حاجز 5000 ليرة للدولار الواحد في أكتوبر 2022.

وتسبب تداعي العملة في ارتفاع التضخم كما زاد الأوضاع شدة، حيث يواجه الكثير من السوريين العاديين صعوبة في تحمل تكاليف الأشياء الأساسية مثل الغذاء والكهرباء. وتزداد دولرة الاقتصاد السوري إذ يحاول السوريون حماية أنفسهم من خفض قيمة العملة ومن التضخم.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

يبلغ سعر صرف الدولار اليوم في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3015 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار اليوم الآن في سوريا سوق سوداء

وفي السوق السوداء يبلغ سعر صرف الدولار اليوم في سوريا 5220 ليرة للشراء و5260 ليرة للبيع.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 526 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في البنك المركزي

يبلغ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3121.73 ليرة للدولار الواحد.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وفي السوق السوداء يبلغ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا 5410 ليرات للشراء و5457 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

ويبلغ سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء 279 ليرة سورية للشراء و283 ليرة سورية للبيع.

كم تساوي 100 تركي بالليرة السورية؟

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 ليرة تركية تساوي 28300 ليرة سورية.