سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 15 نوفمبر 2022| ارتفاع جديد

سعر الذهب النهاردة الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 في مصر بالمصنعية لحظة بلحظة، يبحث العديد من المصريين في هذه الأثناء عن سعر الذهب بالجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء، و لذلك حرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على كتابة هذه المقالة التي يطلعكم فيها على أسعار الذهب في مصر، و يرصد لكم فريقنا بشكل يومي أسعار الذهب في مصر و عدد من الدول العربية، لا سيما أن أسعار الذهب تحظى باهتمام الكثير من الناس سواء المستثمرين أو الأشخاص المقبلين على الزواج في مصر و غيرها.

أسعار الذهب في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ارتفاعًا جديدًا في سعر الذهب وفق آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر، وقدر هذا الارتفاع بـ 10 جنيهات، مقارنة بتعاملات أمس الاثنين.

و نرصد لكم في هذه المقالة كل ما يخص أسعار الذهب، وأسعار الأعيرة الأكثر تداولاً في مصر، وهي عيارات «24، 21، 18، 14».

وسجل سعر الذهب الآن عيار 21 سعر 1265 جنيهًا، بينما سجل في منتصف التعاملات نحو 1255 جنيهًا للجرام، وفي التعاملات الصباحية بلغ 1272 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1446 جنيها للجرام.

وتداول سعر الذهب عيار 21 نحو 1265 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1084 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 846 جنيها للجرام.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 1774 دولار.

سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب 1.5 مليون جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 10120 جنيها لوزن 8 جرامات ذهب خام بدون المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.