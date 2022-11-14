تعرفوا على أهمية ممارسة الرياضة في فصل الشتاء

أشارت دراسة جديدة إلى أن 48٪ من الناس يجدون صعوبة في الالتزام بروتين التمارين الرياضية في الشتاء. واستثمار الوقت والطاقة اللازمين للحفاظ على برنامج اللياقة، خاصة خلال هذه الأشهر الكئيبة، سيؤتي ثماره على المدى الطويل. وهناك أسباب تجعل ممارسة الرياضة أكثر أهمية في الشتاء بمعزل عن الفوائد الصحية المدروسة. وفيما يلي بعض منهم:

التزود بالطاقة

أفادت مجلة Stylist بأن الأكسجين والمواد الغذائية تُنقل حول الجسم بشكل أكثر كفاءة أثناء ممارسة الرياضة. ووجدت دراسة نشرت في مجلة Psychotherapy and Psychosomatics أن 20 دقيقة من التمارين الخفيفة تخفض الإجهاد بدرجة كبيرة.

تحسين المزاج

وجدت الدراسات أن الجري لمدة 15 دقيقة أو المشي لمدة ساعة قد يتغلب على الاكتئاب، الذي يزداد خلال أشهر الشتاء، كما تقول دار نشر هارفارد هيلث. وقال مؤلف إحدى الدراسات: "رأينا انخفاضاً بنسبة 26٪ في احتمالات الإصابة بالاكتئاب مقابل كل زيادة كبيرة في النشاط البدني الذي يُقاس بشكل موضوعي". وقالت كرمل تشوي، زميلة إكلينيكية وباحثة في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، إن أفضل طريقة لقياس النشاط البدني هي استخدام متتبع النشاط الذي يقيس مدى الحركة بشكل موضوعي.

يساعد في التعامل مع الصدمات العاطفية

في حين يعد كل من الجري والمشي من العوامل المحسنة للمزاج، يساهم الجري في تنشيط شبكات الدماغ المرتبطة بالتعامل مع الصدمات العاطفية.

يسهل حل المشكلات

وفقاً لمجلة Stylist، لا يوجد شيء مثل المشي السريع أو الركض للمساعدة في حل مشكلة معينة. ووجدت دراسة نشرت عام 2017 في مجلة Environmental Health and Preventative Medicine أن النشاط البدني المنتظم يحسن قدراتنا على حل المشكلات.

يخفف الآلام

قد يؤدي الجلوس على مكتب طوال اليوم إلى آلام أسفل الظهر وتيبس الرقبة والكتفين. ونعلم أن بعض أنواع التمارين، مثل اليوغا، تساهم في إرخاء العضلات، ولكن أظهر أبحاث أن أي نوع من التمارين يساعد على تدفق الدم والمواد المغذية إلى الأنسجة الرخوة في الجسم، ما يحسن عملية الشفاء ويقلل من التيبس.

يساعد في بناء علاقات قوية

ربما استمتعت بمقابلة الأصدقاء للتنزه في الحديقة أثناء الجائحة، ليس من أجل ممارسة التمارين الرياضية فحسب، بل للتفاعل معهم أيضاً. هذه طريقة رائعة للتواصل مع الأصدقاء إذ تدعمون بعضكم بعضاً لتحقيق أهداف التمرين في الشتاء.