هازارد: مونديال قطر آخر فرصة لجيل بلجيكا الذهبي

يرى قائد منتخب بلجيكا، إيدين هازارد، أن بطولة كأس العالم 2022، التي تنطلق الأحد المقبل في قطر، ستشكل ربما الفرصة الأخيرة لهذا الجيل للفوز بشيء ما.

وقال هازارد خلال مؤتمر صحفي في بروكسل "كنا في ذروة مستوانا في مونديال 2018. الآن ألعب أقل من قبل".



وتابع "روميلو لوكاكو مصاب، المدافعون باتوا أكبر قليلًا في السن، لكننا سنظهر أن بلجيكا ستكون مرشحة".



وأضاف عن الجيل الحالي الذي غالبًا ما يتم وصفه بالذهبي والذي حل ثالثًا في مونديال روسيا "من المحتمل أن تكون هذه آخر بطولة كبيرة للعديد من اللاعبين. علينا أن نقدم كل شيء".



ورغم أنه بات يلازم دكة البدلاء في أغلب المباريات مع ريال مدريد، يشعر هازارد أنه "لم يصبح لاعبًا سيئًا في غضون عامين أو 3 أعوام".



وأكد "نظرًا لما قدمته على مدار العامين الماضيين، لا أستحق أن أكون في الملعب، لكن أستحق ذلك لما فعلته على مدار 15 عامًا".



وأتم "أتفهم أن الناس يشككون، لكن الأمر متروك لي أن أثبت أنهم على خطأ. أنا شخصيًا، ليس لدي أي شك في نفسي".