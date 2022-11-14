شركة أركان العقارية تعلن أرباحها للربع الثالث من العام الجاري 2022

حققت شركة أركان العقارية ومنذ انطلاقتها في بداية شهر تموز من العام 2022 أرباحاً مالية بقيمة 2.297 مليون دولار أمريكي، فيما تجاوزت إيراداتها 8 مليون دولار أمريكي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أركان العقارية عمار العكر، خلال بيان الإفصاح أن هذه النتائج تحققت في ضوء التزام إدارة الشركة التنفيذية بتطبيق الاستراتيجية العامة المقرة من قبل مجلس الإدارة وخطة العمل الموضوعة والتي تهدف إلى تعظيم حقوق مساهميها وتحقيق أفضل العوائد من خلال التركيز على المشاريع والأصول ذات القيمة المضافة والتي تضمن أعلى العوائد التشغيلية.

وقال العكر بأن "أركان العقارية" تلتزم بتطوير وإدارة مشاريع عقارية نوعية على مستوى فلسطين تواكب أحدث المعايير والمواصفات العالمية، حيث تمتلك الشركة قطع أراضٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة نطمح إلى تطويرها لتواكب متطلبات السوق المحلي وتعظيم المنفعة للمساهمين والقطاعات المستفيدة على حد سواء، منوهاً إلى أن البداية كانت بإطلاق مشروع بوابة أريحا العقاري الفريد من نوعه في المنطقة، والذي تبلغ مساحته حوالي 3 آلاف دونم، ونُفذت فيه العديد من المرافق تنوعت ما بين السكنية والترفيهية والسياحية والتجارية وغيرها، إلى جانب المشاريع المميزة مع مطورين محليين خلال عام 2022 وتنفيذ عدة مشاريع لتطوير البنية التحتية في مراحل مشروع بوابة أريحا المختلفة. وعلى صعيد أنشطة الشركة قال كمال الرطروط القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة أركان أن الشركة تواصل مساعيها في تطوير محفظتها من الأصول العقارية حيث باشرت وبالتعاون مع شركات محلية متخصصة بعمل مخطط مكاني لحوالي 3 آلاف دونم من الأراضي المملوكة لها في المناطق الممتدة في محيط قرى شمال رام الله، وذلك بهدف تطوير المنطقة وعمل مشاريع بنية تحتية ومشاريع عمرانية، وبذلك "تحمي هذه الأراضي من تهديد الاستيطان من جهة وتلبي احتياجات المواطنين الصامدين بها من جهة أخرى".

وأضاف الرطروط "إن الشركة في صدد تطوير مشاريع جديدة ونوعية في مدينة نابلس ضمن أعلى المواصفات العالمية وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، بحيث تكون هذه المشاريع ذات بصمة معمارية مميزة وتتلاءم باستخداماتها مع احتياجات السوق المحلي من مبانٍ متعددة الاستخدامات ومبانٍ سكنية وأخرى تجارية".

من جانبه، تحدث وليد افتيحة مديرعام شركة بوابة أريحا عن مشاريعها المستقبلية قائلاً "إن أعمال التخطيط والتصميم لمشروع المنطقة التجارية الذي يقع في قلب مشروع بوابة أريحا قد انتهت، ويتضمن منطقة مخصصة للمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وبإطلالة على منطقة الميدان الذي تبلغ مساحته 178 دونم والمنوي افتتاحه في النصف الثاني من سنة 2025 ليكون الوجهة الأولى لجذب السياحة الداخلية والخارجية وتشجيع الاستثمار".

ومن الجدير بالذكر، أن شركة أركان هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي الفلسطيني، انبثقت عن شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وبدأت أسهمها التداول في بورصة فلسطين بداية شهر تموز من العام الحالي، برأس مال يبلغ 131,625,000 سهم بقيمة إسمية دولار أمريكي واحد للسهم.

وقد بلغ إجمالي أصول الشركة في نهاية الربع الثالث من العام 2022 ما قيمته 454 مليون دولار، منها محفظة عقارية تتجاوز قيمتها 121 مليون دولار أمريكي ومحفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار وأصول أخرى تتجاوز قيمتها 129 مليون دولار.