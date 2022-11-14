"الاتحاد الألماني" يعلن غياب الحارس "شتيغن"عن تدريبات المنتخب في مسقط

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن غياب حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن؛ عن السفر إلى العاصمة العُمانية مسقط، بسبب الإصابة؛ حيث يستعد منتخب ألمانيا لخوض مباراة ودية ضد نظيره العُماني، ضمن استعدادات "الماكينات الألمانية" لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وغرّد الاتحاد الألماني، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "تير شتيغن لن يسافر مع باقي الفريق إلى عُمان اليوم بسبب ألم في المعدة".

وأوضح حساب المانشافت في بيانه: "مارك سيظل في فرانكفورت، ثم يُسافر بعد أن يتعافى، نرجو له بالشفاء العاجل".

ويُسافر منتخب ألمانيا اليوم الإثنين إلى مسقط، لملاقاة منتخب عُمان بعد يومين؛ إذ تُقام المباراة مساء الأربعاء الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب "السلطان قابوس الرياضي"، وذلك في البروفة الأخيرة لألمانيا قبل مونديال قطر، المُحدد إقامته خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

