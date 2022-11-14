الناتو : الأشهر المقبلة ستكون صعبة على أوكرانيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، أن "الأشهر المقبلة ستكون صعبة" بالنسبة لأوكرانيا، وأنه "لا يجب أن يُستهان بالقدرة العسكرية الروسية".

وقال ستولتنبرغ في لاهاي، بعد لقائه وزيرَي خارجية ودفاع هولندا، إن "انسحاب القوات الروسية من خيرسون، يعكس الشجاعة الهائلة للقوات المسلحة الأوكرانية، لكن يجب ألا نرتكب خطأ الاستخفاف بروسيا".

وأضاف: "تحتفظ القوات المسلحة الروسية بقدرات كبيرة وبعدد كبير من الجنود، وأبدت روسيا استعدادها لتحمل خسائر كبيرة"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتابع ستولتنبرغ: "ستكون الأشهر المقبلة صعبة. هدف بوتين هو ترك أوكرانيا باردة ومظلمة هذا الشتاء".

ونفذ الجيش الروسي، الذي يواجه صعوبة على الأرض، ضربات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة "الانتحارية" في الأسابيع الأخيرة، على منشآت مدنية أوكرانية، من بينها شبكات للطاقة.