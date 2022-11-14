ازدياد عمليات سرقة الأسلحة و الذخائر من المواقع العسكري تقلق الاحتلال

كشف موقع والا العبري اليوم، الاثنين، أن 100 ألف رصاصة، و156 قطعة سلاح تم الاستيلاء عليها من قواعد الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء كيان الاحتلال.

وأوضح الموقع العبري أنه في عام 2018، سُرق 58 قطعة سلاح من قواعد الجيش، وفي عام 2019، سُرقت 47 قطعة سلاح، وفي عام 2020 سُرقت 80 قطعة سلاح، وفي عام 2021 سُرقت 60 قطعة سلاح.

وفي عام 2021 منذ نحو حوالي شهر سُرقت 20 ألف و8700 طلقة من معسكر "سديه تيمان" في النقب، ويبدو أن حجم هذه الظاهرة المقلقة في ازدياد، والذخيرة التي تذهب إلى المسلحين الفلسطينيين تؤدي إلى زيادة ثمن الرصاص.

وكان هناك اقتحامان مهمان لقاعدة سديه تيمان في عام 2021 وصنوبر في عام 2022، حيث سُرق ما مجموعة حوالي 100.000 رصاصة.

وبحسب ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، ارتفع سعر الرصاص في العام الماضي من ثمانية شيكل إلى 16 شيكل في الضفة الغربية.