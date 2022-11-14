الاحتلال يقتلع مئات أشجار الزيتون في بلدة قراوة بسلفيت

أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتلعت مئات أشجار الزيتون، كما جرفت مساحات من الأراضي الزراعية في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالقدس المحتلة.

وذكرت المصادر، أن القوات اقتلعت ما يقارب الألفين شجرة زيتون في بلدة قراوة بني حسان، كما وجرفت 150 دونما من الأراضي الزراعية المستصلحة بالمنطقة وهدمت السلاسل الحجرية فيها.

أغلقت القوات المدججة بالسلاح الطرق المؤدية إلى شرق بلدة قراوة ومنعت دخول المزارعين إليها.

ويحاول الاحتلال الاستيلاء على الأراضي في بلدة قرواة بني حسان بادعاء أنها "أراضي دولة"، بهدف التوسع الاستيطاني.