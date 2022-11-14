فيديو.. قصة وفاة أشرف طلفاح الفنان الأردني في مصر .. تفاصيل مقتل أشرف طلفاح

إليك قصة تفاصيل وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح اليوم الاثنين 14-11-2022 في جمهورية مصر العربية ، وعلى محرك جوجل الشهير ومواقع التواصل الاجتماعي يواصل الجمهور الكريم في الأردن وباقي الدول العربية في البحث عبر محرك جوجل الشهير عن التفاصيل التي توصلهم إلى سبب وفاة أشرف طلفاح بعد أن مكث في العناية المركزة لأكثر من سبعة ساعات متواصلة جراء الاعتداء عليه ، وفي هذا الإطار قام فريق فلسطين اليوم الإخبارية في كتابة هذه المقالة التي توضح لكم التفاصيل وفقًا للمصادر الرسمية الأردنية كما نقلنا لكم بعض من التغريدات التي نشرها مغردون من جنسيات مختلفة على حساباتهم الرقمية ، سائلين المولى عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته وعن التفاصيل فهي في السطور التالي :

تفاصيل وفاة أشرف طلفاح الفنان الأردني

وبحسب ما تم تداوله ، فإن سبب وفاة الفنان الاردني اشرف طلفاح كان نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب من مجهولين في مصر يوم أمس قبل ان يتم الإعلان عن وفاته اليوم، كما أن الجهات الأمنية المصرية قامت في تكثيف البحث الأمني من أجل الوصول إلى القتلة الجناة .

سبب وفاة أشرف طلفاح

جميل براهمة علق : "اوجع القلوب. ومات مغدورا غريبا …. وداعا ابو أوس. ( الزميل اشرف طلفاح في ذمه الله. ) رحمه الله رحمه واسعه ".

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني علق : "بمزيد من الحزن والأسى ينعى “الحزب الديمقراطي الاجتماعي” الفنان اشرف طلفاح بعد ان امتدت اليه يد الغدر والإثم والعار في جمهورية مصر سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".

رضوان علق : "رحمة الله عليه الفنان! طلع حاله كحال أي مواطن لم يجد قوت يومه في وطنه فذهب يبحث "يطاحش" في مصر عن لقمته لكنه مات مغدورا مقتولا. هل سنجد له انتصارا لحقه في الوطن وفي غربته؟ هل سنعثر على الإجابة عما حصل أم سيضيع الجواب كما حصل قبلا؟ هل سنسمع اعتذارا من هنا وايضا من هناك؟ ".

موعد دفن اشرف طلفاح

وحتى كتابة هذه المقالة لم يتم تحديد موعد دفن الفنان الأردني اشرف طلفاح ومكان الدفن ، لكنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك ، بعد تشريح الجثة واستكمال الإجراءات الأمنية كافة .

حساب الغيث علق : "- الفنان والمخرج الاردني اشرف طلفاح في ذمة الله اعتدى عليه اشخاص في مصر وللان هذول الاشخاص مجهولين بنطلب من السفارة على الأقل انها تتابع التحقيق في هاذي القضية ويتحاسب المعتديين لأنه ما ينفع مواطن اردني مسافر في إجازة يعتدى عليه و يموت ".

كريمة علقت : " وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر متأثراً بالإصابات التي تعرض لها أمس الأحد إثر اعتداء من مجهولين ، خالص العزاء والمواساة لكل ذويه ومحبيه إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر أهله وذويه ومحبيه فيه اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك ".

قصة اشرف طلفاح

عبود علق: " إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة المخرج والفنان الأردني اشرف طلفاح متأثراً بإصابته إثر الاعتداء عليه في مصر من قبل مجموعة خارجة عن القانون ذهب " ليطاحش" من اجل رزقه حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة ".

معاذ كساسبة علق على وفاة أشرف طلفاح " فقدنا فنانا رائعا، وموهبة قل نظيرها، أشرف طلفاح، تغمدك الله بواسع رحمته، بصمتك في العمل الدرامي الأردني كانت نوعية ومؤثرة في عقل وقلب المشاهد. بالنسبة لي، للراحل أشرف أدوار عديدة ستبقى محفورة في ذاكرتي رسمها ببساطته وإبداعه وتفانيه في الأداء. رحمك الله يا أشرف، والهم اهلك الصبر" .

خليل عبد الهادي علق : "رحمك الله فناننا الجميل الفارس البدوي الأصيل، كانت هذه هي تغريدة لك بحسابك بتويتر وانت تعايد محبيك بمناسبة عيد رمضان 2022، ونحن الآن ندعو الله عز وجل ان يتغمدك بواسع رحمته ويلهم اهلك وذويك ومحبيك الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون اوجعنا رحيلك ".

توفي #اشرف_طلفاح اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 في مصر إثر تعرضه لاعتداء أدى إلى نزيف في الدماغ ودخل في غيبوبة وفق ما ذكره نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي ‼️ pic.twitter.com/rnwZQ3B0AC — иσян αвɒαℓℓн 65 (@warda1388) November 14, 2022

حساب محمود سعيد علق على وفاة اشرف طلفاح : "بأي ذنب قتل في بلد ما فيها ذرة أمان حسبي الله ونعم الوكيل واحنا بلدنا مليان مصريين ولا عمرنا تعدينا على حد مكرميهم بس فعلا شعب ما يستاهل ".

من هو اشرف طلفاح ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل سبب وفاة أشرف طلفاح ، إذ أنه من مواليد 8 مارس 1975 وهو يعد ممثل ومخرج أردني ، ومن أبرز المسلسلات التي يقدمها أولا: الوعد ( ملحمة الحب والرحيل ) ثانيا: بوابة القدس ثالثا: الحسن والحسين رابعا: عطر النار خامسا: أبو جعفر المنصور سادسا: حنايا الغيث سابعا: أخوة الدم سابعا: مالك بن الريب ثامنا: اختراق.