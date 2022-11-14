تفاصيل سبب وفاة أشرف طلفاح الفنان الأردني وموعد الدفن والجنازة ويكيبيديا .. وفاة اشرف طلفاح

تفاصيل سبب وفاة أشرف طلفاح الفنان الأردني وموعد الدفن والجنازة ويكيبيديا ، وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيما بدأت المواقع الإخبارية في العديد من الدول العربية في البحث عن تفاصيل هذه الحادثة التي ضجت كافة المنصات في المقابل قام فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي من خلالها سنضع بين ايديكم التفاصيل الكاملة حول سبب وفاة الفنان أشرف طلفاح وبالإضافة إلى ذلك قام الفريق بوضع معلومات عامة من السيرة الذاتية عن هذا الفنان المشهور والمعروف بين متابعين الأردنيين والعرب كما ونقلنا لكم بعض من التغريدات التي تترحم على روحه الطاهرة وهي على النحو التالي:

تفاصيل سبب وفاة أشرف طلفاح الفنان الأردني

وبحسب ما تم تداوله ، فإن سبب وفاة الفنان الاردني اشرف طلفاح كان نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب من مجهولين في مصر يوم أمس قبل ان يتم الإعلان عن وفاته اليوم، كما أن الجهات الأمنية المصرية قامت في تكثيف البحث الأمني من أجل الوصول إلى القتلة الجناة .

وفاة أشرف طلفاح

جميل براهمة علق عبر حسابه على تويتر : "اوجع القلوب. ومات مغدورا غريبا …. وداعا ابو أوس. ( الزميل اشرف طلفاح في ذمه الله. ) رحمه الله رحمه واسعه ".

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني علق : "بمزيد من الحزن والأسى ينعى “الحزب الديمقراطي الاجتماعي” الفنان اشرف طلفاح بعد ان امتدت اليه يد الغدر والإثم والعار في جمهورية مصر سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".

رضوان علق : "رحمة الله عليه الفنان! طلع حاله كحال أي مواطن لم يجد قوت يومه في وطنه فذهب يبحث "يطاحش" في مصر عن لقمته لكنه مات مغدورا مقتولا. هل سنجد له انتصارا لحقه في الوطن وفي غربته؟ هل سنعثر على الإجابة عما حصل أم سيضيع الجواب كما حصل قبلا؟ هل سنسمع اعتذارا من هنا وايضا من هناك؟ ".

موعد دفن اشرف طلفاح

وحتى كتابة هذه المقالة لم يتم تحديد موعد دفن الفنان الأردني اشرف طلفاح ومكان الدفن ، لكنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك ، بعد تشريح الجثة واستكمال الإجراءات الأمنية كافة .

حساب الغيث علق : "- الفنان والمخرج الاردني اشرف طلفاح في ذمة الله اعتدى عليه اشخاص في مصر وللان هذول الاشخاص مجهولين بنطلب من السفارة على الأقل انها تتابع التحقيق في هاذي القضية ويتحاسب المعتديين لأنه ما ينفع مواطن اردني مسافر في إجازة يعتدى عليه و يموت ".

إعتداء على الفنان الأردني اشرف طلفاح في مصر ونقيب الفنانين حالته خطيرة يعاني من "نزيف

في الدماغ وغيبوبة"

ربنا يشافيه و يعافيه

#اشرف_طلفاح pic.twitter.com/tB87nJcNAL — ⁦🇯🇴⁩Ghadah Zawaideh⁦🇯🇴⁩ (@GhadahZawaideh) November 14, 2022

كريمة علقت : " وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر متأثراً بالإصابات التي تعرض لها أمس الأحد إثر اعتداء من مجهولين ، خالص العزاء والمواساة لكل ذويه ومحبيه إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر أهله وذويه ومحبيه فيه اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك ".

عبود علق: " إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة المخرج والفنان الأردني اشرف طلفاح متأثراً بإصابته إثر الاعتداء عليه في مصر من قبل مجموعة خارجة عن القانون ذهب " ليطاحش" من اجل رزقه حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة ".

معاذ كساسبة علق على وفاة أشرف طلفاح " فقدنا فنانا رائعا، وموهبة قل نظيرها، أشرف طلفاح، تغمدك الله بواسع رحمته، بصمتك في العمل الدرامي الأردني كانت نوعية ومؤثرة في عقل وقلب المشاهد. بالنسبة لي، للراحل أشرف أدوار عديدة ستبقى محفورة في ذاكرتي رسمها ببساطته وإبداعه وتفانيه في الأداء. رحمك الله يا أشرف، والهم اهلك الصبر" .

من هو اشرف طلفاح ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل سبب وفاة أشرف طلفاح ، إذ أنه من مواليد 8 مارس 1975 وهو يعد ممثل ومخرج أردني ، ومن أبرز المسلسلات التي يقدمها أولا: الوعد ( ملحمة الحب والرحيل ) ثانيا: بوابة القدس ثالثا: الحسن والحسين رابعا: عطر النار خامسا: أبو جعفر المنصور سادسا: حنايا الغيث سابعا: أخوة الدم سابعا: مالك بن الريب ثامنا: اختراق.