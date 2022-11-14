الداخلية تعلن عن كشف جديد من أسماء المسافرين للسفر غدًا معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غد الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر الحالي.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد للحافلات السابعة والثامنة والتاسعة حتى الرقم (150) من كشف المسافرين رقم (2022/37) هنـــــــــــــا ، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/44) هنــــــــــــــــا.

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية، إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت المسافرين بإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع.

وشدّدت على أنه "لن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته".