سرايا القدس - مجموعات قباطية : استهداف حاجز عسكري ودوريات الاحتلال قرب شارع بين قباطية

اعلنت سرايا القدس - مجموعات قباطية ، عن استهداف مجاهديها مساء الأمس «حاجز عسكري ودوريات الاحتلال» على شارع بين قباطية وصانور بصليات كثيفة من الرصاص.

فيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ

*بلاغ عسكري صادر عن

اعلنت سرايا القدس - مجموعات قباطية ، عن استهداف مجاهديها

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا مساء الأمس من استهداف «حاجز عسكري ودوريات الاحتلال» على شارع بين قباطية وصانور بصليات كثيفة من الرصاص.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

*سرايا القدس - مجموعات قباطية*