 ما هي خطة المقاصف المدرسية بخصوص المشروبات الغازية والأندومي والشبس؟

كشفت ميسرة أبو عوكل رئيس الصحة المدرسية شمال غزة عن مبادرة "نحو مقاصف مدرسية صحية آمنة"، والتي نسعى من خلالها لانتهاج مقاصف مدرسية صحية آمنة للطلاب، يتم فيها بيع أغذية صحية سليمة متنوعة وتقيلص المشروبات الغازية والأندومي والشبس التي تضر بصحة طلابنا ولا تعود بالفائدة عليهم.

وقالت عوكل خلال تصريحات لصوت الاقصى " نحن نقوم بتعزيز المقاصف المدرسية التي تعمل بمثل هذه المبادرات وتبيع الأغذية الصحية من الفلافل والحمص والمعجنات والتمور والفواكه وغيرها من الأغذية الصحية السليمة للحد من الأمراض وانتشار الأوبئة بين الطلاب.

وتابعت " سيتم تطبيق المبادرة من خلال شقين، الاول يتم توعية الطلاب على تناول الأغذية الصحية من خلال الاذاعة المدرسية والمسرحيات المنهجية، والثاني من خلال التطبيق العملي بإيعاز ضامني المقاصف لبيع الأغذية السليمة لمدة يوم واحد في الأسبوع، وتشجيع الطلبة على شراء الأغذية الصحية والإبتعاد عن الأغذية الغير صحية مثل الشبس والأندومي والمشروبات الغازية.

وأوضحت نسعى لأن تكون المقاصف المدرسية صحية وغير ربيحة، تقوم على استبدال الأغذية الغير صحية بأغذية سليمة وآمنة.