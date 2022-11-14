قـــــرار مفاجئ ..منع التدخين والسجائر الإلكترونية في ملاعب كاس العالم قطر 2022

تقرر منع استخدام التبغ والسجائر الإلكترونية فى الملاعب الثمانية المخصصة لبطولة كأس العالم التى تستضيفها قطر بدءاً من 20 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، عبر موقعها الرسمى، أعلنت شراكة رياضة لصحة أفضل التى تضم وزارة الصحة العامة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومنظمة الصحة العالمية، تنفيذ تدابير منع التبغ والتدخين فى بطولة كأس العالم قطر 2022 لتكون البطولة صحية وآمنة.

وأضافت الوكالة، أنه فى هذا الإطار سيتم منع التبغ والسجائر الإلكترونية فى الملاعب الثمانية المخصصة لبطولة كأس العالم، ما يضمن للجماهير الاستمتاع بمشاهدة أكبر حدث لكرة القدم العالمية فى جو خالٍ من التدخين أثناء جلوسهم فى مقاعدهم.

وتابعت الوكالة، "تتماشى سياسة فيفا حول التبغ مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الأحداث الرياضية الضخمة، والتي تهدف إلى حماية حق الناس في استنشاق هواء نقي غير ملوث بالمواد المسرطنة، وغيرها من المواد الضارة".

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم 2022، بالمباراة الافتتاحية الى تجمع بين المنتخب القطرى ونظيره الإكوادورى يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر، على ملعب "البيت".

فى سياق متصل، وصل مجسم كأس العالم إلى الدوحة عاصمة قطر اليوم، الأحد، بعد انتهاء جولته العالمية بأكثر من 54 دولة حول العالم، على هامش جولته العالمية التقليدية والأخيرة، قبل افتتاح النسخة الجديدة من البطولة فى قطر الأحد المقبل.

ويتبقى 7 أيام فقط على افتتاح كأس العالم 2022 بمواجهة تجمع قطر مع الإكوادرو ويظهر المنتخب القطرى فى منافسات كأس العالم للمرة الأولى فى تاريخه.