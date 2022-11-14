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بالفيديو : لحظة إلقاء القبض على المشتبه بها في تفجير إسطنبول
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:26 م
14 نوفمبر 2022
لحظة إلقاء القبض على المشتبه بها في تفجير إسطنبول
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