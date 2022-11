جدول مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022، بدأ العد التنازلي على بدء بطولة كأس العالم التي تنظمها دولة قطر، إذ إن ستة أيام تفصلنا عن افتتاح البطولة عندما يتقابل منتخبا قطر والإكوادور، إذ إن هذه المباراة ستكون بمثابة افتتاحية للمونديال الذي يقام لأول مرة منذ تأسيس البطولة في بلد عربي أو في الشرق الأوسط بشكل عام، إلا إن قطر استعدت بشكل كبير لاستقبال أهم بطولة كروية على مستوى العالم، من تجهيزات تكنولوجية وأماكن سياحية ومدرجات وملاعب مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية في العالم. من أجل أن يخرج مونديال قطر بأبهى صورة ممكنة.

وبعد أن بدأ العد التنازلي لخوض مباريات البطولة، بات عشاق الساحرة المستديرة في البحث عن، جدول مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022، لا سيما وأنها تعد البطولة الأهم والأشهر على مستوى العالم، حيث يشارك بها أقوى 32 منتخباً كرويا على مستوى العالم، بعد لعب تصفيات للتأهل للمونديال بين بعضهم، ويضع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، جدول مباريات دور المجموعات مونديال قطر 2022، ليطلع عليه المهتمون في متابعة مونديال قطر 2022 الذي تنظمه دولة قطر لهذه النسخة.

جدول مباريات كأس العالم 2022 دور المجموعات، قطر تعد أول دولة في الوطن العربي، تنظم مونديال كأس العالم، حيث إن البطولة ستقام على أراضيها، فقد انتهت تقريبا من كل التجهيزات لاستقبال العرس الكروي الكبير الي سيستمر نحو 28 يوماً، إذ سيتنافس خلله أقوى 32 منتخباً على مستوى العالم، بينهم 4 منتخبات عربية، جدول دور المجموعات كأس العالم 2022، وهم قطر، وتونس والمغرب والسعودية.

Qatar is ready to deliver the FIFA WORLD CUP 2022 as never to be forgotten tournament experience, so stay tuned 😉#WorldcupQatar2022 #QatarWorldCup2022 #كأس_العالم_قطر_2022

