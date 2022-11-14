جدول مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022، بدأ العد التنازلي على بدء بطولة كأس العالم التي تنظمها دولة قطر، إذ إن ستة أيام تفصلنا عن افتتاح البطولة عندما يتقابل منتخبا قطر والإكوادور، إذ إن هذه المباراة ستكون بمثابة افتتاحية للمونديال الذي يقام لأول مرة منذ تأسيس البطولة في بلد عربي أو في الشرق الأوسط بشكل عام، إلا إن قطر استعدت بشكل كبير لاستقبال أهم بطولة كروية على مستوى العالم، من تجهيزات تكنولوجية وأماكن سياحية ومدرجات وملاعب مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية في العالم. من أجل أن يخرج مونديال قطر بأبهى صورة ممكنة.

جدول مباريات دور المجموعات مونديال قطر 2022

وبعد أن بدأ العد التنازلي لخوض مباريات البطولة، بات عشاق الساحرة المستديرة في البحث عن، جدول مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022، لا سيما وأنها تعد البطولة الأهم والأشهر على مستوى العالم، حيث يشارك بها أقوى 32 منتخباً كرويا على مستوى العالم، بعد لعب تصفيات للتأهل للمونديال بين بعضهم، ويضع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، جدول مباريات دور المجموعات مونديال قطر 2022، ليطلع عليه المهتمون في متابعة مونديال قطر 2022 الذي تنظمه دولة قطر لهذه النسخة.





جدول مباريات كأس العالم 2022 دور المجموعات

جدول مباريات كأس العالم 2022 دور المجموعات، قطر تعد أول دولة في الوطن العربي، تنظم مونديال كأس العالم، حيث إن البطولة ستقام على أراضيها، فقد انتهت تقريبا من كل التجهيزات لاستقبال العرس الكروي الكبير الي سيستمر نحو 28 يوماً، إذ سيتنافس خلله أقوى 32 منتخباً على مستوى العالم، بينهم 4 منتخبات عربية، جدول دور المجموعات كأس العالم 2022، وهم قطر، وتونس والمغرب والسعودية.











Qatar is ready to deliver the FIFA WORLD CUP 2022 as never to be forgotten tournament experience, so stay tuned 😉#WorldcupQatar2022 #QatarWorldCup2022 #كأس_العالم_قطر_2022

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مجموعات كأس العالم 2022

ونرفق لكم أيضا، مجموعات كأس العالم 2022، حتى تطلعوا على كافة التفاصيل المتعلقة ببطولة كأس العالم 2022 من حيث أسماء المنتخبات والمجموعات المقسمة، وغيرها من التفاصيل الأخرى التي يرغب عشاق الساحرة المستديرة على معرفتها، المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا، المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – الولايات المتحدة الأمريكية – ويلز، المجموعة الثالثة: الأرجنتين – المملكة العربية السعودية – المكسيك – بولندا، المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس، المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان، المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا، المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون، المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية.









موعد أول مباراة في كأس العالم 2022

يكثر البحث عن جدول مباريات كأس العالم 2022 في دور المجموعات، والذي سيقام للمرة الأولى في الوطن العربي في دولة قطر، بعد إجراء مراسم القرعة في الدوحة يوم 1 أبريل، والتي أسفرت عن عدد من المواجهات المهمة، إذ يتنافس 32 منتخبا بينهم أربعة من الدول العربية تأهلوا للعب المونديال وهم السعودية والمغرب وتونس وقطر المنظمة للبطولة، فيما لم يحالف الحظ مصر والجزائر التي تقدمت كثيرا خلال مونديال 2018، موعد أول مباراة في كأس العالم 2022، جدول مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022.