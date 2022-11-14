سبب وفاة الفنان سامي فهمي.. من هو سامي فهمي ويكيبيديا، انتشر خبر وفاة الفنان المصري سامي فهمي على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كالنار في الشهيم، إذ بدا معظم المواقع الإخبارية المصرية والعربية سواء الإخبارية او التي تهتم بالفن، في نشر خبر وفاة الفنان سامي فهمي، وهو ما دفع عشرات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن شخصية هذا الفنان والسيرة الذاتية له عبر مواقع البحث عبر جوجل، لاسيما يتوجون مباشرة إلى موقع ويكيبيديا، والذي يعد من أشهر المواقع التي توثق السيرة الذاتية لكل شخصية مشهورة أو معلم شهير أو دولة شهيرة إلى أخره.

من هو الفنان سامي فهمي

يهتم رواد السوشيال ميديا والمهتمون في أمور الفن والفنانين في البحث عن، سبب وفاة الفنان سامي فهمي.. من هو سامي فهمي ويكيبيديا، وذلك بعدما انتشر الخبر وأخذ معظم الفنانين ينعوه عبر صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرفق لكن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو الفنان سامي فهمي، حيث إن الفنان الراحل سامي فهمي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، اشترك في مسرحية "القاهرة في ألف عام"، ومسلسل "الأيام" 1979، ونال شهرة كبيرة خاصة مع مشاركته الفنان سمير غانم في المسلسل الكوميدي "حكايات ميزو".







السيرة الذاتية سامي فهمي

وبعد أن توفي الفنان سامي فهمي والذي يعد أحد النجوم الذين قدموا العديد من الأعمال الفنية المميزة والتي تظل علامة في تاريخ الفن المصري، السيرة الذاتية سامي فهمي، لكن الفنان الراحل ابتعد عن الحياة الفنية، إذ سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة اﻹخراج، ثم قرر الاستقرار هناك، ثم اتجه لمجال اﻷعمال الحرة، وعاد إلى مصر على مدى السنوات الأخيرة، وتوفي في الجمهورية المصرية.

الفنان #سامي_فهمي في ذمة الله…رحمه الله…

من اشهر الشخصيات اللى قدمها شاكر فضله ...فمسلسل على به مظهر

ومسلسل حكايات ميزو#اسطنبول pic.twitter.com/xiyJHqdmKN — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) November 13, 2022

سامي فهمي ويكيبيديا

ويهتم الآلاف من الناس في البحث عن سيرة الفنانين الذاتية، لاسيما إن أقبل على حدث مثلما أعلن عن خطوبته أو زواجه أو انفصاله، أو وفاته، أو مرضه، حيث إن الفنان المصري سامي فهمي غادر الحياة، لذلك يبحث الناس الآن عن، سامي فهمي ويكيبيديا، إذ إنه عمل في مجال الفن، وبعد ذلك اعتزل وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مكث هناك لسنوات، وأول عمل قام به عندما سافر لأمريكا هو إعداد القهوة والشاي، لكن سافر في الأساس إلى أمريكا لكي يدرس الإخراج ويعود مرة أخرى، سبب وفاة الفنان سامي فهمي.. من هو سامي فهمي ويكيبيديا.