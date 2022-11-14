الأسير محمد نايفة يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمد إبراهيم نمر نايفة (أبو ربيعة) من ضاحية شويكة/طولكرم، اليوم الإثنين، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير نايفة وهو من أبرز قادة "كتائب شهداء الأقصى" كان قد اعتقل بتاريخ الـ14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بعد مطاردة استمرت لسنوات، وحاول اغتياله أكثر من مرة، وحكم عليه بالسجن المؤبد 14 مرة، وتعرض خلال فترة اعتقاله للعديد من العقوبات التعسفية من قبل إدارة السجون، كالعزل، والحرمان من الزيارة.

وأشار إلى أن الأسير نايفة أعيد في فبراير من العام 2011، إلى التحقق مرة أخرى في سجن "الجلمة"، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ، وكانت محكمة "سالم" العسكرية قد أصدرت حكما بالسجن بحقه لمدة 9 أشهر إضافية عليه، إضافة إلى أحكام المؤبدات المتراكمة.

وذكر نادي الأسير أن الأسير نايفة متزوج وأب لاثنين من الأبناء، ويقبع اليوم في سجن "مجدو".