تصريحات رونالدو التي هاجم فيها مدرب مانشستر يونايتد تثير ضجة

أثارت تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التي هاجم فيها مدرب مهاجم مانشستر يونايتد قبل انطلاق كأس العالم 2022، وأكد أنه تعرض للخيانة من مسئولي مانشستر يونايتد، مشددا على عدم احترامه لمدرب الفريق الحالي إريك تين هاج

وقال رونالدو، في مقابلة مع صحيفة "صن" الإنجليزية: "أشعر بالخيانة، الخيانة التي تعرضت لها ليست على مستوى المدرب وحسب، بل إن هناك شخصين أو 3 على المستوى الإداري شعرت بأنهم خانوني".

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

وأضاف: "هناك أشخاص لم يرغبوا بوجودي في النادي مُنذ العام الماضي وليس هذا العام، لقد حاولوا إجباري على الرحيل".

وعن مدرب الفريق الهولندي إريك تين هاج قال: "أنا لا أحترم تين هاج؛ لأنه لا يُظهر الاحترام لي، إذا لم تكن تحترمني فلن أحترمك أبدًا".

وعن رانجنيك مدرب الفريق السابق قال: "إذا لم تكن مدربًا، فكيف ستكون مدربًا لمانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل".

وأضاف: "على الجمهور معرفة الحقيقة، أريد الأفضل للنادي ولهذا السبب أتيت لمانشستر يونايتد، ولكن هناك أمورا في الداخل لا تساعدنا على الوصول لأعلى مستوى مثل مانشستر سيتي، ليفربول وحتى أرسنال".

وعن عدم انتقاله لمانشستر سيتي علق: "لقد اتبعت قلبي، اتصل بي السير أليكس فيرجسون وقال لي لا تذهب إلى مانشستر سيتي وقلت حسناً".

وعن خلافه مع روني قال: "لا أعلم حقا لماذا ينتقدني كثيرا، ولكن ربما لأنه اعتزل وأنا ما زلت ألعب في مستوى عال".

جيمي كاراجر يهاجم رونالدو

يرى جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، أخطأ في تصريحاته ضد مدرب الشياطين الحمر، إريك تين هاج.

ونشر كاراجر، عبر حسابه على "تويتر"، تصريح رونالدو الذي قال فيه: "لا أحترم تين هاج"، معلقا عليه بقوله: "رونالدو تحت قيادة تين هاج أعلن رغبته في المغادرة، ورفض المشاركة كبديل، وخرج من مقاعد البدلاء وغادر قبل انتهاء المباراة".

وتابع الدولي الإنجليزي السابق: "سيكون 99% من مشجعي يونايتد في صف تين هاج ضد رونالدو، مما يدل على مدى سوء تقدير كريستيانو لهذا الأمر".

وكان "الدون" قد صرح، خلال حوار ناري مع الصحفي ومقدم البرامج الشهير، بيرس مورجان، قائلا: "لقد حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب وإنما 2 أو 3 حوله أيضا.. المدير التنفيذي من بينهم".

أما بالنسبة لبعض أكثر منتقديه صخبا، مثل زميله السابق واين روني، فقال: "لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة.. ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت ألعب بمستوى عال.. لن أقول إنني أبدو أفضل منه (ضاحكا).

مغادرة مانشستر يونايتد

حسب تقارير صحفية، فإن كريستيانو رونالدو سيعمل بقوة على مغادرة مانشستر يونايتد عقب مشاركته مع البرتغال في نهائيات مونديال 2022، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2023، وهو الذي رغب في الرحيل الصيف الماضي، لعدم مشاركة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

لم يسافر النجم البرتغالي مع فريق مانشستر يونايتد، لخوض مباراته أمام مضيفه فولهام، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بداعي المرض.

وخاض رونالدو آخر مباراة له مع مانشستر يونايتد السبت قبل الماضي، ضد أستون فيلا في البريمير ليغ وتعرض لهزيمة مؤثرة (1-3) خاصة وأنه حمل شارة قائد الفريق، وقد تكون تلك كانت المباراة الأخيرة في مسيرة "صاروخ مادير" بقميص "الشياطين الحمر"، خاصة وأنه لم يشارك أساسيا في معظم مباريات فريقه، بسب اصطدامه مع إيريك تين هاغ.