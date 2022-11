تصريحات رونالدو التي هاجم فيها مدرب مانشستر يونايتد تثير ضجة

أثارت تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التي هاجم فيها مدرب مهاجم مانشستر يونايتد قبل انطلاق كأس العالم 2022، وأكد أنه تعرض للخيانة من مسئولي مانشستر يونايتد، مشددا على عدم احترامه لمدرب الفريق الحالي إريك تين هاج

وقال رونالدو، في مقابلة مع صحيفة "صن" الإنجليزية: "أشعر بالخيانة، الخيانة التي تعرضت لها ليست على مستوى المدرب وحسب، بل إن هناك شخصين أو 3 على المستوى الإداري شعرت بأنهم خانوني".

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



