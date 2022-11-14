د. عبد العال: إعدام الفلسطينيات بدم بارد يثبت همجية الاحتلال للنيل من صمودهن

أكدت مسؤول الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي د. أسمهان عبد العال، اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، أن إعدام النساء الفلسطينيات بدم بارد يثبت همجية الاحتلال وسياسته الممنهجة للنيل من عزيمة وصمود المرأة الفلسطينية.

وشددت د. اسمهان في تصريح صحفي صدر عنها، على أن حواجز الموت والاعتداءات الوحشية ضد كل مكونات الشعب الفلسطيني، لن تثنينا عن الدفاع عن مقدساتنا، متسائلة: "مؤسسات حقوق المرأة والطفل أين أنتم مما يحدث تجاه نساء فلسطين من قتل وسحل وأسر وإهانة؟".

وقالت: "خنساوات فلسطين لكن كل العزة والفخار وأنتن تدافعن بدمائكن عن شرف الأمة"، داعية كل أحرار العالم الإسلامي والعربي والدولي من رجال ونساء ومؤسسات حقوقية فضح جرائم الاحتلال ضد نساء فلسطين.

واستشهدت مواطنة، وأُصيب شاب آخر صباح اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، بعد إطلاق جيش الاحتلال النار تجاه مركبة في بلدة بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنة متأثرة بجراحها برصاص الاحتلال بعد استهداف سيارة في بيتونيا غرب مدينة رام الله صباح اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة، "أن شهيدة بيتونيا هي سناء الطل (19 عاماً) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، حسب ما وردنا من هيئة الشؤون المدنية".