سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 14/11/2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:02 ص
14 نوفمبر 2022
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يشهد سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 14/11/2022 ، استقراراً بعد ارتفاع كبير طرأ على قبل يومين  بواقع 30 قرشا للغرام الواحد، وفقا النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، حيث انخفض سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 36 دينار، و34.5 دينار للشراء ، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تتابع اسعار الذهب في الاردن بشكل يومي نظراً للاهتمام الكبير من المواطنين .

سعر الذهب في الاردن اليوم الاثنين  14/11/2022

ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، انخفضت سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 36 دينار، و34.5 دينار للشراء.

كذلك انخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 42.1 دينارا، بينما انخفض سعر الشراء إلى 39.3 دينارا، أيضا انخفض سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط إلى 32.3، و29.3 دينارا للشراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاثنين  14/11/2022

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 40.19 دينار   $56.68

سعر الذهب عيار 22  36.84 دينار   $51.96

اسعار الذهب عيار 21 35.17 دينار   $49.60

اسعار الذهب عيار 18 30.14 دينار   $42.51

سعر الذهب عيار 14  23.44 دينار   $33.07

سعر الذهب عيار 12  20.10 دينار   $28.34

اسعار أوقية الذهب     1,250 دينار   $1,763

اسعار جنيه الذهب      281.34 دينار $396.80

اسعار كيلو الذهب      40,190 دينار $56,685

سعر الذهب في الاردن اليوم الاثنين  14/11/2022

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

13 نوفمبر     40.41 35.36 30.30 23.57 20.20

12 نوفمبر     40.41 35.36 30.31 23.57 20.20

11 نوفمبر     40.32 35.28 30.24 23.52 20.16

10 نوفمبر     40.06 35.05 30.04 23.37 20.03

9 نوفمبر       38.89 34.03 29.17 22.69 19.45

8 نوفمبر       39.06 34.18 29.30 22.79 19.53

7 نوفمبر       38.19 33.42 28.65 22.28 19.10

6 نوفمبر       38.41 33.61 28.81 22.41 19.21

5 نوفمبر       38.41 33.61 28.81 22.41 19.21

4 نوفمبر       38.36 33.56 28.77 22.38 19.18

 

 

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