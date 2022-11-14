عباس: إذا شعرتُ يوماً باليأس سأتخلى عن عملي فوراً

قال رئيس السلطة الفلسطيني، محمود عباس، إنه إذا شعر يوما باليأس سيتخلى عن عمله فورا.

وأضاف عباس في لقاء صحفي له، أن لدينا نحو 120 سفارة بالعالم، 95% من مبانيها ومساكن السفراء والدبلوماسيين هي ملك لنا، وأيضاً 90% مباني وزاراتنا هي ملكنا، وهذا دليل أننا متمسكون بأمل الدولة الفلسطينية.

وأكد: مهما كانت الضغوط سنستمر في المطالبة بحقوقنا، وسنحافظ على ثوابتنا، وقرارنا مستقل ولا نتلقى أي تعليمات من أحد.

أكد عباس أن مصر قامت بجهود جبارة لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس، لافتا إلى أنه يريد من حماس أمرا واحدا وهو أن تعترف بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وتعترف بالشرعية الدولية.

وأشار أبو مازن، إلى أن الانتخابات الفلسطينية استحقاق مهم ولا بد من تنفيذه، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بعقد هذه الانتخابات في القدس، رغم أنه تم تنفيذها في أوقات ماضية بالقدس مثل عام 1996 و2005.

وقال إنه لا يستطيع عقد انتخابات في منطقة أخرى بديلة عن القدس لأن القدس هي عاصمة فلسطين، موضحا أن أي إجراء للانتخابات بعيدا عن القدس يعني التنازل عنها.

وأضاف قائلا: إننا "مستعدون للحديث مع الاحتلال وحددنا 22 مايو لإجراء الانتخابات، إلا أنه لم يصلنا جواب بشأن إجرائها في القدس، فقررنا تأجيل الانتخابات بشكل مؤقت حتى تتاح لنا الفرصة لعقدها في القدس، ولا نستطيع قبول موقف إسرائيل بشأن القدس.

وأضاف رئيس السلطة أنه في كثير من المرات أجبر على الذهاب إلى أمريكا لنقاش عملية "التسوية"، ولكن كل ما بدر وظهر من نتنياهو كان يؤكد أنه لا يؤمن بالسلام.. لافتا إلى أن كثيرا من الأمريكان لا يقبلون موقفه، بل إن يهود أمريكا يقولون إن إسرائيل دولة تميل للعنصرية.

وأوضح أن 90% من كنائس أمريكا لا تؤمن بسياسة الاحتلال الإسرائيلي، وتعلن أن هذه السياسة لن تؤدي إلى نتيجة. مبينا أن الرواية الإسرائيلية سائدة في أمريكا منذ مئات السنين، والآن نحن نحاول أن ندخل الرواية الفلسطينية إلى المجتمع الأمريكي مباشرة.

وأكد عباس أن الشعب الفلسطيني مدرك للخط الذي أنتهجه، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعلم أن حل القضية لن يكون غدا، فنحن تحت الاحتلال منذ 75 عاما ونعرف أنه من الصعب أن تخرج قوات الاحتلال إلا بإفلاس نظريتها، ونحن نعتمد على سياسة النفس الطويل.