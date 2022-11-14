بعد 16 يوما لإضرابه عن الطعام.. نقل الأسير سامر العيساوي إلى زنازين سجن ريمون

أعلنت هيئة الاسرى اليوم الأثنين 14/11/2022 ان قوات الاحتلال نقلت الاسير سامر العيساوي إلى زنازين سجن ريمون ، بعد نقله للعزل الانفرادي قبل يومين بسبب رفضه فك إضرابه عن الطعام.

أعلنت هيئة الاسرى قبل يومين ان قوات الاحتلال نقلت الأسير المضرب عن الطعام سامر عيساوي إلى العزل الإنفرادي تعسفياً بعد رفضه فك إضرابه عن الطعام.

ويواصل الأسير سامر عيساوي إضرابه عن الطعام لليوم الـ 16 على التوالي تضامناً مع ذوي الشهداء المحتجزة جثثهم لدى الاحتلال.

وقبل يومين، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية محلية أن عيساوي أصيب جراء الاعتداء الوحشي الذي تعرض له خلال اقتحام القسم الـ 25 في معتقل النقب.

وكان العيساوي قد اعتقل عام 2003 وحكم عليه بالسجن 30 عاماً، قبل أن يفرج عنه عام 2011 في إطار صفقة "وفاء الأحرار" ، إلا أنه أعيد اعتقاله في يوليو/تموز 2012.

وبعد اعتقاله عام 2012، بدأ العيساوي إضراباً عن الطعام لمدة 9 أشهر، وهو بذلك يكون صاحب أطول إضراب عن الطعام، لينتزع بعد ذلك حريته في كانون الأول/ديسمبر 2013، ليعاود الاحتلال اعتقاله في حزيران/يونيو 2014.