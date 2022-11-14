تركيا تعلن اعتقال المشتبه به في تنفيذ تفجير إسطنبول

أفاد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، بأنه تم اعتقال الشخص الذي ترك عبوة ناسفة في إسطنبول يوم الأحد، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي" العالمية العامة.

وقال صويلو: إن "الشخص الذي ترك القنبلة اعتقل".

وبحسب وزير الداخلية، تشير البيانات الأولية إلى أن حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب، وكلاهما تصنفهما أنقرة على أنهما تنظيمات مسلحة وراء هذا التفجير. وفق ما صرح به.

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأحد، إن الانفجار الذي وصفته السلطات بأنه عمل إرهابي، خلف 81 مصاباً، 39 منهم خرجوا من المستشفيات بالفعل.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ: "إن امرأة تركت حقيبة قبل وقوع الانفجار، ويشتبه بأنها نفذت العمل الإرهابي في إسطنبول" على حد تعبيره.

ووقع انفجار في ميدان تقسيم السياحي في إسطنبول بعد ظهر أمس الأحد، وفقاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قُتل ستة أشخاص على الأقل.