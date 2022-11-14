طقس فلسطين.. انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 2022/11/14، أن يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.