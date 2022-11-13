أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 14-11-2022، ويبحث عدد كبير من المتابعين في هذه الأوقات عن اسعار الذهب في سوريا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في الأردن اليوم مقابل الدينار الأردني ، ويُعد من أكثر الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قرررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعوان: أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 14-11-2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو من المتابعين الكرام متابعة المقال للنهاية.

أسعار الذهب في الأردن

شهدت أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 14-11- 2022، استقرار نسبي في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة الأردنية، خلال تعاملات اليوم، مقارنة مع أسعار أمس.





أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن اليوم الاثنين: 40.41 دينار، ما يعادل 56.99 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في الأردن اليوم الاثنين: 37.04 دينار، ما يعادل 52.24 دولار.

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الاثنين: 35.36 دينار، ما يعادل 49.86 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن اليوم الاثنين: 30.31 دينار، ما يعادل 42.74دولار.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم الأحد: 1,257 دينار، ما يعادل 1,772 دولار، فيما جاء سعر الجنيه الذهب في الأردن اليوم الأحد: 282.85 دينار، ما يعادل 398.92 دولار.

سعر كيلو الذهب في الأردن اليوم الأحد: 40,406 دينار، ما يعادل 56,987دولار.





العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في الأردن

يتأثر سعر الذهب في الصعود او الهبوط بالكثير من العوامل المترابطة مع بعضها البعض مثل سعر الدولار والأوضاع الاقتصادية و السياسية في العالم والكثير من الأمور الأخرى، من ضمنها:

سعر الدولار: كلما انخفض ​​سعر الدولار الأمريكي، ارتفع معه سعر شراء الذهب وبيعه في الأردن.

التغييرات السياسية: التغيرات في الحياة السياسية تؤثر بشكل كبيرعلى مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي، مما تتسبب في انخفاض أو ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أو انخفاض سعر بيع وشراء الذهب في الأردن