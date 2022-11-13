أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 14-11-2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية، ويبحث عدد كبير من المتابعين في هذه الأوقات عن اسعار الذهب في سوريا، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قرررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 14-11-2022، ولمعرفة كافة الاسعار تابع المقال للنهاية.

الذهب في سوريا

استقر سعر الذهب اليوم في سوريا، اليوم الإثنين 14-11-2022، وسط تفاؤل بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشددة تجاه رفع الفائدة أوشكت على الانتهاء.

وانتعش الذهب بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي وسط إقبال على الشراء من قبل المستثمرين نتيجة التفاؤل بأن أسعار الفائدة لن ترتفع كثيرا في المستقبل.





أسعار الذهب في أسواق سوريا اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال تعاملات اليوم في سوريا عند مستوى 143.182 ألف ليرة (56.99 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المنطقة) اليوم في سوريا 125.287 ألف ليرة (49.86 دولار).

كما ثبت سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند 107.388 ألف ليرة (42.74 دولار).

سعر الجنيه الذهب في سوريا

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا نحو 1.002 مليون ليرة (398.92 دولار)، فيما سجل سعر أوقية الذهب 4.452 مليون ليرة (1772 دولارًا).

سعر الذهب عالميًا

وعالمياً، ومع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة، سجل الذهب أفضل أسبوع في أكثر من عامين وسط آمال في رفع أقل للفائدة.